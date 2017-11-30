Fethiyespor'da Eriş iddialı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor'un başına geçen tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş iddalı açıklamalarda bulundu.
İlk maçında Silivrispor karşısında 3-0'lık galibiyet sevinci yaşayan Eriş, "İlk devrenin bitimine 3 hafta kaldı. Bu periyotta istediğimiz puanları toplayıp bir an önce alt sıralarla aramızdaki mesafeyi açmak istiyoruz. Bu hafta zirve mücadelesi veren Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bandırmaspor yenilmeyecek bir takım değil. Doğru strateji ile sahaya çıkacağız ve istediğimizi almaya çalışacağız" dedi.
Geldiği günden bu yana birlik ve beraberlik ortamını sağlamaya çalıştığını belirten Levent Eriş, "Elbette 5 günde her şeyi değiştirmiş olamam. Hayeller ve gerçekler vardı. Hayallerimize ulaşmak için gerçeğimiz olan 14'üncü sıradan kurtulmalıyız. Taraftarımız son yıllarda çok üzülmüş. Tek amacımız onların yüzünü güldürmek. Silivrispor maçında güzel bir ambiyans vardı. Beni ve teknik ekibimi çok iyi ağırladılar" diye konuştu.
Sakatların durumu hakkında da bilgi veren Eriş, "Onur sezonu, Berat ve Ömer devreyi kapattı. Kalan futbolcularım en iyisini yapacak" ifadelerini kullandı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:04
-
Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 3
Yorum
BJK'li Jose Sosa'ya mahkum mu kaldi BJK? ilk sampiyonlukta payi çok büyük. Sosa'ya 3-4 milyon verdi giderken para kazandi.. Töre de lazimdi...
-
Fener demir gibi
Toplam 2
Yorum
Sonsuzluk35 durum 6-0 olunca aci günleri hatirliyanlar hemen camur atma yarisina girmis
-
Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 36
Yorum
Sabo Onur sen evvela Bursa maçının hesabını ver Rize düştü sen rahat ettinmi delikanlıysan o maçın vebalini nasıl ödeyeceksin yazıklar olsun san
Fethiyespor'da Eriş iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.