Bucaspor eksikleri dert etmiyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Bucaspor, pazar günü konuk olacağı Menemen Belediyespor maçına kilitlendi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mehmet Bulut, takımın golcüleri Burak ve İlyas'ın kart cezası yüzünden Menemen'de görev yapamayacağını söyledi. İki futbolcunun takım için önemli olduğunu ancak yerlerine oynayacak futbolcuların da gerekeni yapacağını söyleyen Bulut, "İlyas takımın en golcüsü, Burak da hücumda bizim önemli ayağımız. Ancak onların yokluğunu dert etmiyorum. Yerlerine oynayacak futbolcularımız konu mankeni değil. Kim görev alırsa alsın, sahada her şeyini verecek. Sivasspor karşısındaki oyunumuz bize moral verdi. Menemen'den istediğimizi alacağız" dedi.
Buca'da sakat olan sol bek Emre Özkan da Menemen Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:00
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 3
Yorum
bts61 harika bir cevap ONUR,adamsın..
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Gizli gol silahı Pepe
Toplam 6
Yorum
tudorum yolcu olacagi mac hakem sayesinde bugüne lider geldiniz, ak kara simdi belli olacak, basaksehir 5 atti birakti kartal ama öyle kolay kolay birakmaz avini
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Mercato’dan Ferri iddiası
Toplam 3
Yorum
KadıköyBoğası Bende Fbliyim ama O.Lyon şuan Fenerden büyük
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