Bandırmaspor'da hedef üç puan
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da son haftada alınan 4-2'lik Konya Selçuklu mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Uğur, hedeflerin şaşmadığını ve ilk yarının kalan maçlarını 2 puan ortalaması ile tamamlamak arzusunda olduklarını söyledi.
Ligde bu hafta oynanacak olan Fethiyespor maçı için de değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Mustafa Uğur, "Ligde kazanmanın dışında alternatifi olmayan müsabakalardan biri olarak görüyoruz bu maçı. İki puan hedefini tutturmak için söylüyorum özellikle. Zaten iki puan hedefini tutturursak bizim aldığımız mağlubiyetlerin, iyi futbolun ya da kötü futbolun çok önemi olmadığını düşünüyorum ben. Sadece iki puan ortalamasını tutturmak, hedef adına ve devre arasında yapılacak hamleler adına büyük bir güç olacak bizim adımıza" diye konuştu.
Bandırmaspor'da son haftalarda bulduğu gollerle başarı grafiğinde hissedilir bir yükselme gözüken Üstün Bilgi ise, "Öncelikle tabi ki kişisel hedeflerimizin yanı sıra Bandırmaspor'un zirvede olması daha önemli. 40 tane gol atıp takım bir üst lige çıkamadıktan sonra bir önemi yok yani. Takım galip gelsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta bir iş kazası oldu. İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız Fethiye maçı ile bunu telafi etmek istiyoruz. Takım arkadaşlarım bir çok gol pozisyonuna beni sokuyordu ancak ben bir şanssızlık yaşıyordum. Pozisyon anlamında bir problem yok" şeklinde konuştu.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:18
-
Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 7
Yorum
eko peki tahrik eden her gittiği yerde saha kapattıranküfür eden millete saldıran her naneyi yiyen futbolun EN AHLAKLI ŞAHSİYETİNE CEZA YOKMU
-
''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 8
Yorum
eko bilader h.alnin pozisyonuna heustaderin elle oynamasına penaltı verseydi blhanda kırmızı görmeseydi nolurdu kmn hakkı yenmiş konuşuyon hala
-
Taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Toplam 1
Yorum
1903edirne Ne demek bu yahu? Nasıl artmış? İthal taraftar mı geldi yoksa? Peki sen o zaman stada gelen taraftar sayısından bahset. O sayı arttı mı?
Bandırmaspor'da hedef üç puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.