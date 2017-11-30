Altay'da Doğan gole hasret
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği forvet oyuncusu Doğan Karakuş, şimdiye kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı.
Siyah-beyazlı formayla henüz beklentileri karşılayamayan tecrübeli futbolcu ilk yarının bitimine 3 hafta kalmasına rağmen rakip fileleri 1 kez bile sarsamadı. Yedek kulübesini mesken tutan 24 yaşındaki oyuncu 14 hafta geride kalırken, oynadığı 12 müsabakanın 9'unda yedek soyundu, 3 kez de ilk 11'de şans buldu. Doğan, ligde toplam 322 dakika süre aldı. Kariyerinde 2'nci Lig'de 40 golü bulunan forvet oyuncusu bu hafta Hacettepespor deplasmanında Altay formasıyla ilk gol sevincini yaşamaya çalışacak. En son 3 Mayıs 2017'de Bandırmaspor formasıyla gol kaydeden Doğan, Hacettepe ağlarını sarsarsa 214 gün sonra gol atma başarısı gösterecek.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:26
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 3
Yorum
bts61 harika bir cevap ONUR,adamsın..
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Gizli gol silahı Pepe
Toplam 6
Yorum
tudorum yolcu olacagi mac hakem sayesinde bugüne lider geldiniz, ak kara simdi belli olacak, basaksehir 5 atti birakti kartal ama öyle kolay kolay birakmaz avini
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Mercato’dan Ferri iddiası
Toplam 3
Yorum
KadıköyBoğası Bende Fbliyim ama O.Lyon şuan Fenerden büyük
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