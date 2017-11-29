Menemen Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Bucaspor'un çok iyi takım olduğunu belirterek, "Rakibimizin bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Bucaspor, çok koşan ve mücadeleci bir ekip. İzmir derbisinin keyifli ve çekişmeli geçeceğine inanıyorum. Evimizde şu ana kadar hiç puan kaybetmedik. Taraftarımıza bir galibiyet daha hediye etmek istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Murat Erdemir ve sakat Gökhan Sinanoğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.