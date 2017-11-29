 Menemen Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    seriyi sürdürmek istiyor

    Menemen Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde oynadığı 7 maçın hepsini kazanan şampiyonluk adaylarından , pazar günü konuk edeceği Bucaspor'u da yenip seriyi sürdürmek istiyor.

    Teknik Direktörü Suat Kaya, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Bucaspor'un çok iyi takım olduğunu belirterek, "Rakibimizin bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Bucaspor, çok koşan ve mücadeleci bir ekip. İzmir derbisinin keyifli ve çekişmeli geçeceğine inanıyorum. Evimizde şu ana kadar hiç puan kaybetmedik. Taraftarımıza bir galibiyet daha hediye etmek istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Murat Erdemir ve sakat Gökhan Sinanoğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menemen Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.