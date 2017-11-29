Menemen Belediyespor seriyi sürdürmek istiyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde oynadığı 7 maçın hepsini kazanan şampiyonluk adaylarından Menemen Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Bucaspor'u da yenip seriyi sürdürmek istiyor.
Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Bucaspor'un çok iyi takım olduğunu belirterek, "Rakibimizin bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Bucaspor, çok koşan ve mücadeleci bir ekip. İzmir derbisinin keyifli ve çekişmeli geçeceğine inanıyorum. Evimizde şu ana kadar hiç puan kaybetmedik. Taraftarımıza bir galibiyet daha hediye etmek istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Murat Erdemir ve sakat Gökhan Sinanoğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
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5 golle kükredi
Toplam 7
Yorum
AHA SINAN PESPESE MAC ÜC OYNASIN !!! AL SANA MESSI... COK MU ZOR ? BIR SANS VERIN YAHU !!!!
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Kupa Kartalı şovla başladı
Toplam 6
Yorum
mert ercan amatör takıma karşı demen bile futbol yönünden ne kadar aciz olduğunu gösterir.manisaspor süper lige çıkmak için mücadele ediyor bilgine.
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Ozi'ye çağrı
Toplam 1
Yorum
babek vallahi bu oguzhan hec bir yere getmesin yazik olur bu adama gul kimi oynuyur besiktasda gelse gelse qarabaga gelsin fso
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