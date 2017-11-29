Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı

Menemen Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Gökhan Ünal'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi. Golcü oyuncuya, verdiği emek için teşekkür edilirken, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilendi.

Gençlerbirliği'nde profesyonel olduktan sonra Hacettepe, Osmanlıspor, Yozgatspor, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Karşıyaka formaları giyen 35 yaşındaki Gökhan Ünal, 2016-2017 sezonundan beri Menemen Belediyespor'da mücadele ediyordu.

İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 25 maça çıkan Gökhan Ünal, 8 gol kaydetti.