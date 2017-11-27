 Nazilli savunmada SOS veriyor – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Nazilli savunmada SOS veriyor

    Nazilli savunmada SOS veriyor

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 'da iç sahada alınan 5-0'lık Hacettepe yenilgisi moralleri altüst etti.

    Karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkan siyah-beyazlılar bu sezon evinde ikinci kez hezimete uğradı. Ligin 4'üncü haftasında Altay'a İlçe Stadı'nda 6-1 mağlup olan , Hacettepe'ye de farklı yenilerek taraftarını yine hayal kırıkrlığına uğrattı. Siyah-beyazlı futbolseverler 5 gol yiyen takımı protesto ederken, statta yönetim istifa sesleri de yükseldi. , üst üste aldığı mağlubiyetlerle düşme potasına iyice yaklaşırken, grupta en çok gol yiyen takım oldu. Toplamda 28 kez topu ağlarında gören Ege ekibi, sadece 9 gol atabildi.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:29
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