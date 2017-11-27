 Menemen deplasman hasretine son verdi – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Menemen deplasman hasretine son verdi

    Menemen deplasman hasretine son verdi

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren , Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek 4 maç sonra deplasmanda kazanmasını bildi.

    Son olarak 4'üncü haftada Sancaktepe Belediyespor'u dış sahada 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Afjet Afyonspor'a 2-1, Sivas Belediyespor'a da 1-0 mağlup oldu, Keçiörengücü ve Tokatspor'la da berabere kaldı. Son 4 deplasmanında 10 puan bırakan , Bodrumspor galibiyetiyle deplasmanda yeniden güldü.

    Teknik direktör Suat Kaya üst üste Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarında alınan galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olduklarını söyledi. İlk yarının bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Suat Kaya, "Amacımız devre arasına lider girebilmek. Kalan 3 maçı da kayıpsız geçecek gücümüz var" diye konuştu. Menemen Belediyespor, Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor'u konuk ettikten sonra Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menemen deplasman hasretine son verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.