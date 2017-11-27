Menemen deplasman hasretine son verdi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek 4 maç sonra deplasmanda kazanmasını bildi.
Son olarak 4'üncü haftada Sancaktepe Belediyespor'u dış sahada 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Afjet Afyonspor'a 2-1, Sivas Belediyespor'a da 1-0 mağlup oldu, Keçiörengücü ve Tokatspor'la da berabere kaldı. Son 4 deplasmanında 10 puan bırakan Menemen Belediyespor, Bodrumspor galibiyetiyle deplasmanda yeniden güldü.
Teknik direktör Suat Kaya üst üste Tuzlaspor ve Bodrumspor maçlarında alınan galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olduklarını söyledi. İlk yarının bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Suat Kaya, "Amacımız devre arasına lider girebilmek. Kalan 3 maçı da kayıpsız geçecek gücümüz var" diye konuştu. Menemen Belediyespor, Bucaspor ve Etimesgut Belediyespor'u konuk ettikten sonra Eyüpspor deplasmanına çıkacak.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:21
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Trabzon şahlandı
Toplam 6
Yorum
suat trabzon Tabi canım yumlu aslında Mancester City de oynamalıydı.
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Unutulan kahraman!
Toplam 4
Yorum
yorumcu türkiye kupasi maclari basliyo, haydi sinan gümüs sira sende :))
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Barça ve M.City gibiyiz!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ türkiyedeki takımlar artık işi uyandı açık futbol oynayamazlar bize karşı mecburen defans yap bulursan kontradan gol at sistem hep böyle !
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