Gol düellosunun galibi Sakaryaspor!

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sol kanattan gelen atakta ceza sahasına yapılan ortaya Sinan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.



5'inci dakikada Kahraman'ın sol kanattan getirerek ceza sahasına gönderdiği topa, Mahir kafayla vurdu. Top direğin yanından dışarıya çıktı.



19'uncu dakikada sağ kanattan Ramazan'ın ortasına iyi yükselen Ferhat'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.



24'üncü dakikada ceza sahası dışından Mahir'in aşırtma vuruşu üstten dışarı çıktı.



25'inci dakikada Metincan'ın ceza sahasına girerken vurduğu şutu kaleci güçlükle kornere çeldi.



32'nci dakikada Talha'nın sol kanattan ortalığı topa Mahir iyi yükselerek altı pas üzerinden kafayla vurdu. Top üstten dışarı çıktı.



36'ncı dakikada Serdar'ın ceza sahasına ortasında, arka direkte Ramazan Sal'n kafa vuruşu kalecinin müdahalesiyle direkten döndü.



68'inci dakikada Osman'ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Sinan takımına beraberliği getirdi: 1-1.



75'inci dakikada sol kanattan Tufan'ın açtığı ortaya kaleci ve savunma oyunları dokunamadı. Altı pas üzerinde boşta kalan topu Murat kafa ile boş

ağlara gönderdi: 1-2.



80'inci dakikada Ramazan'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Batuhan Karadeniz'in etkisiz şutu kalecide kaldı.



83'üncü dakikada Batuhan Karadeniz sağ çaprazdan ceza sahansına girmeden vurdu ve topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 3-1.



86'ncı dakikada ceza sahasındaki karambolde, Saffet vurarak topu ağlara gönderdi: 2-3





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Boran Turhan (xxx), Hakan Yoldaş (xxx).



İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (x)- Davut (xx), Saffet (x), Soner (x)(Dk. 82 Ahmet), İbrahim (xx), Hakkı (x)(Dk. 66 Salim xx), Metincan (x)(Dk. 71 Tekin xx), Osman (xx), Oğuzhan (xx), Caner (xx), Sinan (xx).



SAKARYASPOR: Ercüment (xx)- Ramazan (xx), Ferhat (xxx), Yasir (xxx), Burak (xx), Serdar (xx), Talha (xx)(Dk. 71 Murat x), Tufan (xxx), Ramazan Çevik (xxx), Beykan (xx)(Dk. 84 Erçağ ), Mahir (xx)(Dk. 71 Batuhan Karadeniz xx)



GOLLER: Dk. 68 (P) Sinan, Dk. 86 Saffet (İnşaat Kırklarelispor) - Dk. 5 Ferhat, Dk. 75 Murat, Dk. 83 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor).



SARI KARTLAR: Hakkı, Enis, Caner, Salim, Tekin (İnşaat Kırklarelispor) Ramazan, Serdar, Tufan, Beykan, Batuhan, Ercüment (Sakaryaspor).