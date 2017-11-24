 Yeni hoca ilk sınavına çıkıyor – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeni hoca ilk sınavına çıkıyor

    Yeni hoca ilk sınavına çıkıyor

    TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 haftada 10 puan toplayan , Pazar günü yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetimindeki ilk sınavında Silivirispor’u konuk edecek.

    Hüsnü Özkara'nın istifasından sonra Eriş ile 1,5 yıllık mukavele imzalayan Lacivet Beyazlı ekibi, İlçe Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak ve Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. gibi önemli camiada görev aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Levent Eriş, "İlk maçımda futbolcularımdan galibiyet bekliyorum" dedi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni hoca ilk sınavına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.