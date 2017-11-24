Yeni hoca ilk sınavına çıkıyor
TFF. 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 haftada 10 puan toplayan Fethiyespor, Pazar günü yeni teknik direktörü Levent Eriş yönetimindeki ilk sınavında Silivirispor’u konuk edecek.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:29
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
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