 Karşıyaka, İstanbul'da umut arıyor – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    , İstanbul'da umut arıyor

    Karşıyaka, İstanbul'da umut arıyor

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında son sıraya demir atan, aldığı puan silme cezaları ve borçları gelmesi muhtemel cezalarla demoralize olan , pazar günü kardeş kulübü Karagümrük deplasmanında kurtuluş ateşini yakmaya çalışacak.

    Dış sahada geçen sezondan bu yana 13 maçtır galip gelemeyen Kaf-Kaf, Karagümrük önünde hem bu seriyi kırmaya, hem de camiasına erken pes etmeyeceğini kanıtlamaya çalışacak.

    Tarihinin en sıkıntılı mali tablosundan kurtulmak için tek umut olarak futbolda şirketleşerek dışarıdan destek almaya bel bağlayan camia, İstanbul'dan gelecek iyi haberle moral bulmayı ümit ediyor. Teknik Direktör Halim Okta, "Son iki haftada kötü oynamadık, ancak mağlubiyetler aldık. Tek bir galibiyet bile üzerimizdeki ölü toprağını atmaya yeter" dedi. Onur'un sakat olduğu yeşil-kırmızılılarda Mahmut ve Tayfun'un ise durumları belirsiz.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:57
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