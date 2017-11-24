Göztepe ve Altay'a “Şampiyonluk Ödülü”
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Merkezi tarafından 2016-2017 futbol sezonunda Süper Lig'e çıkan Göztepe ile 2.Lig'e çıkan Altay'a başarılarından dolayı “Şampiyonluk Ödülü” verildi.
Türkiye'de ilk futbol oynanan yerin İzmir olduğunu hatırlatan TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, şampiyon olarak İzmir'i sevince boğan Göztepe ve Altay'a teşekkür etti. Türfad Genel Başkanı Sinan Vardar ise futbolu futbolun içinden gelen kişilerin yönetmesi serzenişinde bulunurken, "Kulüplerin 10'da 9'u batak vaziyette. Türkiye Futbol Federasyonunda futboldan gelen kimse yok. Profesyonel bir yönetimin altında futbolu yönetecek isimlerin olması lazım. Artık bu ülkede futbolu bilen, futbolun içinden gelmiş kişiler yönetsin" diye konuştu.
Törende Göztepe adına ödülü Başkan Mehmet Sepil alırken, Altay'ın ödülü ise Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na takdim edildi. İki başkan ödül töreninin ardından basın mensuplarına birlikte poz vererek fair-play örneği sergiledi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:31
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Mesut Özil'den F.Bahçe'ye yanıt geldi
Toplam 11
Yorum
Elazığlı objektif Bu gibi transferleri ancak fener yapar.Yallah sayfana.Aziz 5 tane çöpe 20m euro verecegine yıllık mesuta ver o parayı
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Şimdi onlar korksun
Toplam 2
Yorum
futbolcu yürü be madrid kim ki sen zamanında liverpool u 8 sıfır yenmiş bir takımsın, neydi o günler be uç kartal uç eski şaşağlı günlerine dön. tart
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 19
Yorum
bay x 10 milyon ona vereceğine altyapına yatırım yap o parala kerizliğin alemi yok
Göztepe ve Altay'a “Şampiyonluk Ödülü” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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