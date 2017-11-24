Bucaspor zirvedikilere diş geçiremedi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü 2'nci sırada yer alan Afjet Afyonspor deplasmanına çıkacak Bucaspor bu sezon zirve mücadelesi veren takımlardan puan alamadı.
Şu anda ilk 5'te bulunan Keçiörengücü, Hatayspor ve Sivas Belediyespor'la oynadığı maçları kaybeden sarı-lacivertliler, Afyonspor sınavı öncesi camiasına umut aşılayamadı. Rakiplerinin hepsiyle Yeni Buca Stadı'nda karşılaşan Fırtına, Keçiörengücü ve Sivas Belediyespor' 1-0, Hatayspor'a da 2-1 mağlup oldu. Bucaspor, Afjet Afyonspor deplasmanının ardından yine şampiyonluğu kovalayan Menemen Belediyespor'la dış sahada karşılaşacak.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:43
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
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