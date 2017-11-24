 Bucaspor zirvedikilere diş geçiremedi – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Bucaspor zirvedikilere diş geçiremedi

    Bucaspor zirvedikilere diş geçiremedi

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü 2'nci sırada yer alan Afjet Afyonspor deplasmanına çıkacak Bucaspor bu sezon zirve mücadelesi veren takımlardan puan alamadı.

    Şu anda ilk 5'te bulunan Keçiörengücü, Hatayspor ve Sivas Belediyespor'la oynadığı maçları kaybeden sarı-lacivertliler, Afyonspor sınavı öncesi camiasına umut aşılayamadı. Rakiplerinin hepsiyle Yeni Buca Stadı'nda karşılaşan Fırtına, Keçiörengücü ve Sivas Belediyespor' 1-0, Hatayspor'a da 2-1 mağlup oldu. Bucaspor, Afjet Afyonspor deplasmanının ardından yine şampiyonluğu kovalayan Menemen Belediyespor'la dış sahada karşılaşacak.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:43
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