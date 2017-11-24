Bucaspor zirvedikilere diş geçiremedi

Şu anda ilk 5'te bulunan Keçiörengücü, Hatayspor ve Sivas Belediyespor'la oynadığı maçları kaybeden sarı-lacivertliler, Afyonspor sınavı öncesi camiasına umut aşılayamadı. Rakiplerinin hepsiyle Yeni Buca Stadı'nda karşılaşan Fırtına, Keçiörengücü ve Sivas Belediyespor' 1-0, Hatayspor'a da 2-1 mağlup oldu. Bucaspor, Afjet Afyonspor deplasmanının ardından yine şampiyonluğu kovalayan Menemen Belediyespor'la dış sahada karşılaşacak.