Bandırmaspor, Konya Selçuklu maçına hazır
Geçen hafta sahsında Ottocool Karagümrük takımını 4-1 yenerek moral bulan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bandırmaspor, pazar günü oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bu hafta oynayacakları Konya Anadolu Selçukluspor'un genç ve mücadeleci bir takım olduğunu belirten Mustafa Uğur, "Rakibimiz çok koşan ve sert bir takım. Ancak hedefe yürümek istiyorsak deplasmanlarda da iyi sonuçlar almak zorundayız. Konya'da 3 puan alacağımıza inanıyorum" dedi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:02
-
Feghouli yolcu
Toplam 23
Yorum
gsli trdeki en kaliteli oyuncu gitmesi kotu olur ama gonlu yoksa gule gule
-
Taraftarı çok üzdük
Toplam 4
Yorum
östersunds BEŞakşehir gesenin nasıl içinden geçti ama, alanya da saplayınca geseye çok güzel olacak.
-
Akbaba'ya sıkı önlem
Toplam 2
Yorum
östersunds porto Beşiktaş'a önlem alır , bu himmetsporda alanyanın oyuncusuna önlem alır.
Bandırmaspor, Konya Selçuklu maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.