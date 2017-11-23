Altay'da Egemen güven verdi

Özellikle son haftalarda yaptığı kurtarışlarla alkış toplayan deneyimli file bekçisi, ilk 13 maçın tamamında 90'ar dakikada görev alarak 1170 dakika siyah-beyazlı takımın kalesini korudu. Aldığı süre bakımından İzmir ekibinin en istikrarlı ismi olan 29 yaşındaki eldiven, 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.



Devre arasında kaleci transferi yapmayı kesinlikle düşünmediklerini söyleyen Sportif Direktör Özden Töraydın, "Egemen 3-4 haftadır iyi oynuyor. Arkasında Aydın ve Emre gibi kaliteli iki kaleci daha var. Genç kalecimiz Can da güvendiğimiz bir isim. Egemen bu ligin istikrarlı kalecilerinden biri. Daha önceden de tanıdığımız, bariz hata yapmayan bir file bekçisi. Son haftalarda ortalamanın üzerinde oynuyor. Sezon sonuna kadar performansı git gide yükselecek" dedi.



HALİL DEVREDE ARASINDA YOLCU

ALTAY'da kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Halil Yılmaz'ın devre arasında başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği açıklandı. Özel antrenör eşliğinde çalışan Halil'i kazanmak için mücadele ettiklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Halil'le sezon başında 2 yıllık anlaşma yaptık. Maç oynaması için başka bir takıma kiralık vermeyi düşünüyoruz. Onu kaybetmek istemiyoruz. Kalitesini bildiğimiz gelecek sezon yararlanmayı planladığımız bir futbolcu" diye konuştu.