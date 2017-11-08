Fethiyespor'da Ahmet Yıldırım sesleri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor'da teknik direktör Hüsnü Özkara ile yollarını ayıran yönetimin göreve takımın eski teknik patronlarından Ahmet Yıldırım'ı getireceği öğrenildi.
Sezon başında Bucaspor'u çalıştıran Yıldırım, ilk 6 haftada üst üste gelen kötü sonuçların ardından 2 Ekim'de görevinden alındı. Daha önce 2015-16 sezonunda Fethiyespor'da 16 hafta çalışan genç teknik adam, bu sezon Eser Kardeşler ve Hüsnü Özkara'nın ardından takımın başındaki üçüncü teknik adam olacak.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:50
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Altyapıda Bir cevher daha: Sefa Akgün
Toplam 10
Yorum
maserati kampa giden iki stoper de u-21 in yedek stoperleri?peki bunları neye göre belirledin İhsan derelioğlu ?sen ne için ordasın?
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Pektemek gider Töre gelir
Toplam 7
Yorum
atogen Töre futbolu unutmuş olabilir.
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Ligin en hırçını Beşiktaş, en centilmeni...
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bu lafı gsli vatandaş neye dayanarak söyledi anlamadım maicon gibi bir gerçek var geride kalan 4 haftada net 4 kırmızı görmesi gerekliydi !
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