 Fethiyespor'da Ahmet Yıldırım sesleri – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    'da Ahmet Yıldırım sesleri

    Fethiyespor'da Ahmet Yıldırım sesleri

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'da teknik direktör Hüsnü Özkara ile yollarını ayıran yönetimin göreve takımın eski teknik patronlarından Ahmet Yıldırım'ı getireceği öğrenildi.

    Sezon başında Bucaspor'u çalıştıran Yıldırım, ilk 6 haftada üst üste gelen kötü sonuçların ardından 2 Ekim'de görevinden alındı. Daha önce 2015-16 sezonunda 'da 16 hafta çalışan genç teknik adam, bu sezon Eser Kardeşler ve Hüsnü Özkara'nın ardından takımın başındaki üçüncü teknik adam olacak.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:50
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