Fethiyespor'da Ahmet Yıldırım sesleri

Sezon başında Bucaspor'u çalıştıran Yıldırım, ilk 6 haftada üst üste gelen kötü sonuçların ardından 2 Ekim'de görevinden alındı. Daha önce 2015-16 sezonunda Fethiyespor'da 16 hafta çalışan genç teknik adam, bu sezon Eser Kardeşler ve Hüsnü Özkara'nın ardından takımın başındaki üçüncü teknik adam olacak.