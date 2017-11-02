 Mersin maçı öncesi futbolculara uyarı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Mersin maçı öncesi futbolculara uyarı

    Mersin maçı öncesi futbolculara uyarı

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, bu hafta karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçı öncesi takımı uyardı.

    Rakiplerinin eksi 3 puanla son sırada olmasının asla hafife alınmaması gerektiğini dile getiren Kaya, "Futbolda rakibe saygı duymak her şeyden önemlidir. Futbolcularım diğer maçlara nasıl çıktıysa Mersin karşısında da tüm ciddiyetleriyle görevlerini yapacak. Ligde kolay maç diye bir kavram yok. Evimizde oynamanın avantajını kullanıp 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Gökhan Sinanoğlu ile sakat orta saha Serdar Deniz dışında eksik bulunmuyor.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:38
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