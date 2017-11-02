Mersin maçı öncesi futbolculara uyarı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, bu hafta karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçı öncesi takımı uyardı.
Rakiplerinin eksi 3 puanla son sırada olmasının asla hafife alınmaması gerektiğini dile getiren Kaya, "Futbolda rakibe saygı duymak her şeyden önemlidir. Futbolcularım diğer maçlara nasıl çıktıysa Mersin karşısında da tüm ciddiyetleriyle görevlerini yapacak. Ligde kolay maç diye bir kavram yok. Evimizde oynamanın avantajını kullanıp 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Gökhan Sinanoğlu ile sakat orta saha Serdar Deniz dışında eksik bulunmuyor.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:38
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 37
Yorum
zafer solbekler bitik.valbuena olmayınca sol taraftan yiyor golleri fb. caner gibi solbek lazım
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Deniz Türüç hamlesi!
Toplam 1
Yorum
bomba Bu hakketten bir bombaya dönüşebilir ve sonunda GS patyabilir, takım zaten karışık arda uslanmıyor
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‘Takımla taraftar kopuk’
Toplam 3
Yorum
taner bu takımı valbenu hariç başta antrenörü olmak üzere komple değiştireceksin.Bu takım ancak rüyalar gerçek olursa şampiyon olur.şu futboluyla
Mersin maçı öncesi futbolculara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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