Karşıyaka 105 yaşında
Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, 105 yaşında. Yeşil-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında, "Karşıyaka Spor Kulübümüzün 105. yaşı kutlu olsun. Yaşa Varol Kaf Sin Kaf, Şanınla, Şerefinle" ifadelerine yer verildi.
ALTINORDU'DAN KUTLAMA
İzmir'in bir diğer köklü spor kulübü Altınordu ise sosyal medya hesabından Karşıyaka Spor Kulübünün 105. yaşını kutladı. Altınordu'nun resmi hesabından paylaşılan mesajda "Bazen 2 renk ve 1 desen bir araya gelir ve ortaya müthiş bir şey çıkar... Doğum günün kutlu olsun ebedi dostum... #Karşıyaka105Yaşında" denildi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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Yorum
Hedefi belli değil Hedefi belli değilse rahatça küfür edebilirsiniz. Keyfinden küfür ediyorlar.Valbuena Kayserispor kulübesine bakarak küfrediyor ama hedef yok
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
N0_Name Gs'li olarak diyorum ki TFF derhal Caner'in cezasını silmeli. Yoksa işin içinden çıkamayacak.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
canyavuz muslera yada velbuana hakemin arkasından koşup ısrarla küfür etmiyor.ama canerin ki gerçekten abartılı...
Karşıyaka 105 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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