İlyas sustu, Bucaspor durdu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bir türlü istediği sonuçları alamayan ve düşme potasına yaklaşan Bucaspor'da sezona fırtına gibi başlayan golcü İlyas Çakmak, suskunluğa büründü.
Sezonun ilk 7 haftasında 7 gol birden atıp müthiş bir performans ortaya koyan tecrübeli golcünün son 3 karşılaşmada sessiz kalması Bucaspor'un da durmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler en son İlyas'ın fileleri havalandırdığı maçta Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 yenerken ardından oynadığı İnegölspor, Sivas Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor müsabakalarını aynı skorla kaybetti.
Sevinmeyi unutan sarı-lacivertlilerde diğer forvetler Burak, Hasan, Alpay ve Deniz de gol oruçlarını bozamadı. Ligde henüz siftah yapamayan golcülerden Burak ve Deniz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağları havalandırdı. Ligde toplam 10 kez fileleri sarsan Bucaspor maç başına 1 gol ortalamayla oynadı. Cumartesi günü Yeni Buca Stadı'nda Tuzlaspor'u konuk edecek İzmir ekibinin teknik direktörü Mehmet Bulut kötü gidişata son vereceklerini söyledi. Bulut, "Artık şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Tuzlaspor karşılaşması bizim için milat olacak" dedi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:30
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Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 17
Yorum
İLHAM AZERİ BİR ZAMANLAR KAMPANYA YARATIP AYKUT EFENDİNİ MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK İSTEYEN SEN DEĞİL MİYDİN ? ŞİMDİ NE OLDU ?
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 8
Yorum
nasibeyn denayer son iki maçta da sahanın en kötüsü tudor un bunları görmesi çok iyi katılıyorum
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Mayıslar bizimdir
Toplam 1
Yorum
Aslan FENERBAHCE RESMEN KÜCÜK TAKIM OLMUS GALATASARAYDAN 1 PUAN ALDI SEVGI GÖSTERILERI YAPILDI SONRA EVINDE SIRADAN TAKIMLARA TAKILIYOR !
İlyas sustu, Bucaspor durdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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