 İlyas sustu, Bucaspor durdu – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    İlyas sustu, durdu

    İlyas sustu, <a href="/index/bucaspor?id=a96d1445-0350-4276-b206-7d098a4873ee" class="" rel="tag">Bucaspor</a> durdu

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bir türlü istediği sonuçları alamayan ve düşme potasına yaklaşan 'da sezona fırtına gibi başlayan golcü İlyas Çakmak, suskunluğa büründü.

    Sezonun ilk 7 haftasında 7 gol birden atıp müthiş bir performans ortaya koyan tecrübeli golcünün son 3 karşılaşmada sessiz kalması 'un da durmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler en son İlyas'ın fileleri havalandırdığı maçta Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 yenerken ardından oynadığı İnegölspor, Sivas Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor müsabakalarını aynı skorla kaybetti.

    Sevinmeyi unutan sarı-lacivertlilerde diğer forvetler Burak, Hasan, Alpay ve Deniz de gol oruçlarını bozamadı. Ligde henüz siftah yapamayan golcülerden Burak ve Deniz, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağları havalandırdı. Ligde toplam 10 kez fileleri sarsan maç başına 1 gol ortalamayla oynadı. Cumartesi günü Yeni Buca Stadı'nda Tuzlaspor'u konuk edecek İzmir ekibinin teknik direktörü Mehmet Bulut kötü gidişata son vereceklerini söyledi. Bulut, "Artık şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Tuzlaspor karşılaşması bizim için milat olacak" dedi.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:30
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