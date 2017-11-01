Bu yıl TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor'da Basın Sözcüsü Erol Rüzgâr ile Teknik Direktör Mustafa Uğur, kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni başkanın Hasan Çakmak olmasının ardından kulüpte yapılan değişiklikler hakkında da bilgi veren basın sözcüsü Rüzgâr, futbolcu izleme komitesi kurduklarını söyledi. Bandırmaspor'un işlettiği otoparklarda da fiziki koşullardan kaynaklanan kayıpları önlediklerini aktaran Rüzgâr, "Hocamıza ve sporcularımıza güveniyoruz, biz bu ligin en iyi takımıyız. Lider olan takımları yenmek gibi bir alışkanlığımız var. Zaman zaman puan kayıplarımız oluyor bunları en aza indirerek gülen taraf olmak istiyoruz" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Rüzgâr, "Bir olmalıyız, birlik olmalıyız, sabırlı olmalıyız. Sonunda gülen biz olacağız. İzlemeden futbolcu almayı düşünmüyoruz. Geçmişte Bandırmaspor'da görev alan 4 arkadaşımız futbolcu izleme komitesine girdi. Bu yapılmamış bir şeydi, ileriki yıllar için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



OYUNCU EKSİKLERİNDEN DOLAYI ÇİFT KALE İDMAN YAPILAMIYOR

Ligde puan olarak iyi bir noktada olduklarını belirten Teknik Direktör Mustafa Uğur, üst ligden gelen futbolcuların ise sıkıntı yaşadığını kaydetti. Uğur şunları söyledi: "Puansal açıdan istediğimiz yönde gidiyoruz. Şuan için herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Üst liglerden gelen oyuncular burada zorlanıyor. Rakip oyuncular ciddi baskı uyguluyor. Bu ligde markaj altında oluyorlar. Artık bu ligde nasıl oynamaları gerektiğini anladıkları kanaatindeyim. Son müsabakada oyuncuların kararlılıklarını gördüğümü söyleyebilirim. Bu lig bir mücadele ligi."

Planlarının şampiyonluk olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Sayısal olarak biz çift kale olayını gerçekleştiremiyoruz. Kaleci dışında 22 kişi olması gerekiyor. Şuan için sayısal dengeyi sağlamak için 3-4 oyuncuya ihtiyacımız var. Dengeyi sağlamak adına 3-4 oyuncu kadroya katmamız gerekir" ifadelerini kullandı.