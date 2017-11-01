 Altay'da sentetik çim telaşı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'da sentetik çim telaşı

    Altay'da sentetik çim telaşı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren 3'üncü sıradaki , pazar günü deplasmanda düşme hattındaki 'la oynayacağı karşılaşma öncesi sentetik çime hazırlık yapıyor.

    Siyah-beyazlılar, maçlarını sentetik zeminli Silivri Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi önünde adaptasyon sıkıntısı çekmemek için son idmanlarını Gaziemir Semt Sahası'nda yapacak. İzmir temsilcisi, ilk galibiyetini geçen hafta Nazilli deplasmanında 2-1'lik skorla alan 17'nci sıradaki karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.

    Sol kanat İbrahim Akın ve orta saha oyuncusu Ferdi'nin iyileştiği 'da cezalı ön libero Atakan dışında eksik yok. Atakan'ın yokluğunda Maksut'un ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle teknik heyetten izin alarak idmanlara katılmayan sağ bek Necdet'in ise takıma döneceği öğrenildi. Öte yandan Silivrispor kalesinde gördüğü 19 golle en kötü savunma performansına sahip iki takımdan biri olarak dikkat çekti. Altay, İstanbul'dan zaferle dönmek için rakibin zaaflarını çalışıyor.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:11
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