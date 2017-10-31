 Nazilli Belediyespor'da Eker'den isyan – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    'da Eker'den isyan

    Nazilli Belediyespor'da Eker'den isyan

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Silivirispor'a 2-1 yenilip düşme potasından kurtulamayan 'da istifa eden Başkan , isyan bayrağını açtı.

    Silivrispor karşılaşmasında yaşananları basın toplantısında anlatan Eker, "Maçta bana ve aileme hep küfredildi. Taraftar olduklarını söyleyen bu ahlaksızlar 94 yaşındaki anneme bile küfretmekten çekinmedi. Ben bu kişilerden şikayetçiyim. Emniyet güçlerinin gerekeni yapmasını bekliyorum" dedi. Takımın Silivrispor karşısında 1-0 öndeyken bile protesto edildiğine değinen , "Bu saldırılar futbolcularımızın öz güvenini yitirmesine yol açar. Bu nasıl taraftarlık. 3-5 ahlak yoksunu kişinin emniyet güçlerimizin gözü önündeki bu saldırılara devam etmeleri ve emniyetin bunlara müdahale bile etmemesi daha da üzücü bir durumdur. Statta kaymakam, eşi ve misafirleri ile kalabalık bir kadın grubu da vardı. Bu kişiler küfür duymaya gelmiyor. Nazilli'de sosyal medya çetesi var. Sahte hesaplardan saldırılar başlıyor. Bunlar da araştırılmalı. 6222 Sayılı Sporda Şiddet Yasası Nazilli'de işlemeli" diye konuştu.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:53
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