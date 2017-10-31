Nazilli Belediyespor'da Eker'den isyan

Silivrispor karşılaşmasında yaşananları basın toplantısında anlatan Eker, "Maçta bana ve aileme hep küfredildi. Taraftar olduklarını söyleyen bu ahlaksızlar 94 yaşındaki anneme bile küfretmekten çekinmedi. Ben bu kişilerden şikayetçiyim. Emniyet güçlerinin gerekeni yapmasını bekliyorum" dedi. Takımın Silivrispor karşısında 1-0 öndeyken bile protesto edildiğine değinen Erdoğan Eker, "Bu saldırılar futbolcularımızın öz güvenini yitirmesine yol açar. Bu nasıl taraftarlık. 3-5 ahlak yoksunu kişinin emniyet güçlerimizin gözü önündeki bu saldırılara devam etmeleri ve emniyetin bunlara müdahale bile etmemesi daha da üzücü bir durumdur. Statta kaymakam, eşi ve misafirleri ile kalabalık bir kadın grubu da vardı. Bu kişiler küfür duymaya gelmiyor. Nazilli'de sosyal medya çetesi var. Sahte hesaplardan saldırılar başlıyor. Bunlar da araştırılmalı. 6222 Sayılı Sporda Şiddet Yasası Nazilli'de işlemeli" diye konuştu.