Nazilli Belediyespor'da Eker'den isyan
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Silivirispor'a 2-1 yenilip düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor'da istifa eden Başkan Erdoğan Eker, isyan bayrağını açtı.
Silivrispor karşılaşmasında yaşananları basın toplantısında anlatan Eker, "Maçta bana ve aileme hep küfredildi. Taraftar olduklarını söyleyen bu ahlaksızlar 94 yaşındaki anneme bile küfretmekten çekinmedi. Ben bu kişilerden şikayetçiyim. Emniyet güçlerinin gerekeni yapmasını bekliyorum" dedi. Takımın Silivrispor karşısında 1-0 öndeyken bile protesto edildiğine değinen Erdoğan Eker, "Bu saldırılar futbolcularımızın öz güvenini yitirmesine yol açar. Bu nasıl taraftarlık. 3-5 ahlak yoksunu kişinin emniyet güçlerimizin gözü önündeki bu saldırılara devam etmeleri ve emniyetin bunlara müdahale bile etmemesi daha da üzücü bir durumdur. Statta kaymakam, eşi ve misafirleri ile kalabalık bir kadın grubu da vardı. Bu kişiler küfür duymaya gelmiyor. Nazilli'de sosyal medya çetesi var. Sahte hesaplardan saldırılar başlıyor. Bunlar da araştırılmalı. 6222 Sayılı Sporda Şiddet Yasası Nazilli'de işlemeli" diye konuştu.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:53
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Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı
Toplam 19
Yorum
bülent necip uysal ozan tufan hiç bir fark yok düz oyuncular
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Kocaman fiyasko
Toplam 71
Yorum
taraftar Alex , Advacoot ,Valbuena yazılır ADAM okunur.
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Valbuena ve Muslera da PFDK'ya gidiyor
Toplam 6
Yorum
gio1903 artık her yabancı futbolcunun ağzını okuyacak adamlara ihtiyacımız olacak
Nazilli Belediyespor'da Eker'den isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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