Karşıyaka taraftarı desteğe devam ediyor

Karşıyakalılar, kampanyadan kalan parayla futbol takımında 2012-13 sezonunda yarım devre forma giyen Aziza Makukula'nın alacağını da kapattı. Kaf-Kaf'ta yönetim, Portekizli futbolcunun 36 bin euro alacağına karşılık 2 hafta önce 10 bin euro ödeme yaparak FIFA'dan 15 gün ek süre aldı.

Kalan parayı bu hafta ödeyemediği takdirde FIFA tarafından 3 puanı silinecek yeşil-kırmızılılarda devreye giren taraftarlar, Makukula'ya 24 bin euro daha yatırdı. Bu sezon FIFA ve Futbol Federasyonu tarafından borçları nedeniyle toplam 6 puanı silinince TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında son sıraya demir atan Kaf-Kaf, taraftarın desteği sayesinde çok kritik 3 puanını daha kurtardı. Örneği görülmemiş bir kampanya yürüten taraftarlar, 1 hafta içinde takımlarına 12 puan birden kazandırmış oldu. Karşıyaka'dan sonra tek sezon Yunanistan'da forma giyerek emekli olan Makukula, yeşil-kırmızılılarda 10 maçta oynadı.

TALİP OLAN ŞİRKET RUS

Futbolda şirketleşme yetkisi için 15 Kasım'da olağanüstü mali kongre yapacak Karşıyaka'da kulübün hisselerine talip olarak adı sır gibi saklanan firmanın Rusya kaynaklı bir bahis şirketinin Türkiye temsilciliği olduğu iddia edildi. Söz konusu şirketin dünyanın çeşitli ülkelerinde futbol takımları satın aldığı belirtildi. Taraftarlar ise şirketleşmeyle ilgili dün Başkan Mutlu Altuğ'un yaptığı açıklamalara temkinli yaklaştı.

Sosyal medyada bazı taraftarlar kurtuluş yolunun şirketleşmeden geçtiğini iddia ederken birçok taraftar ise talip olan şirketin adının bile açıklanmamasını eleştirdi. Taraftarlar, 105 yıllık kulüpte şirketleşmenin oldu bittiye getirilmek istendiğini, şartların, söz konusu firmanın kulübün ne kadarını istediğinin açıklanmadığını, Karşıyaka camiasının kimliği ve niyeti belli olmayan böyle bir şirketi kabul etmeyeceğini savundu. Taraftarlar, geçen hafta Başkan Mutlu Altuğ'u istifaya davet etmişti.

PEHLİVAN'DAN FESİHNAME

Karşıyaka'da sezon başında kulüp futbol tarihinin en büyük sponsorluğu olarak lanse edilmesine rağmen kısa süren Şevket Pehlivan'la olan sözleşme konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Geçen ay hem yönetim dışından getirildiği futbol şube başkanlığından istifa eden, hem de sponsorluğa son verdiğini açıklayan Pehlivan, yönetime noter kanalıyla fesihname gönderdi. Pehlivan, kulübe anlaşmayla ilgili dava açmayacağını duyurdu. Şevket Pehlivan'ın fesih hamlesi, dün Karşıyaka'nın yönetim kurulu toplantısında tartışıldı. Kaf-Kaf, formasının sırtında halen Pehlivan'ın firmasının reklamını taşıyor.