En başarılıları Menemen ve Uşak

Geride kalan 10 haftada 5 kez evinde sahaya çıkan iki Egeli, 15 puan toplamayı başardı. Sahalarını rakiplerine dar eden Menemen ve Uşakspor gruplarında şampiyonluğun güçlü adayları haline geldi. Menemen, Kırmızı Grup'ta 23 puanla 2'nci basamakta yer alırken, Uşak 3'üncü Grup'ta 22 puanla liderlik koltuğuna yerleşti. İlçe stadının tadilatta olması nedeniyle iç saha maçlarını Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynayan Menemen Belediyespor, ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Kocaeli Birlikspor'u 4-1, İnegölspor'u 5-1, Amed Sportif ve Hatayspor'u 1-0, Kastamonuspor 1966'yı da 2-1 yendi. İlk iç saha galibiyetini Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek alan Uşak da Payasspor'u 3-1, Elaziz Belediyespor'u 3-0, Düzyurtspor'u ve Karacabey Birlikspor'u 1-0 mağlup etti. Menemen bu hafta evinde Mersin'le, Uşak da Ankara Adliyespor'la oynayacak.