 En başarılıları Menemen ve Uşak – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    En başarılıları Menemen ve Uşak

    En başarılıları Menemen ve Uşak

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Utaş profesyonel liglerde en başarılı iç saha performansı sergileyen takımlar oldu.

    Geride kalan 10 haftada 5 kez evinde sahaya çıkan iki Egeli, 15 puan toplamayı başardı. Sahalarını rakiplerine dar eden Menemen ve gruplarında şampiyonluğun güçlü adayları haline geldi. Menemen, Kırmızı Grup'ta 23 puanla 2'nci basamakta yer alırken, Uşak 3'üncü Grup'ta 22 puanla liderlik koltuğuna yerleşti. İlçe stadının tadilatta olması nedeniyle iç saha maçlarını Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynayan , ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Kocaeli Birlikspor'u 4-1, İnegölspor'u 5-1, Amed Sportif ve Hatayspor'u 1-0, Kastamonuspor 1966'yı da 2-1 yendi. İlk iç saha galibiyetini Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup ederek alan Uşak da Payasspor'u 3-1, Elaziz Belediyespor'u 3-0, Düzyurtspor'u ve Karacabey Birlikspor'u 1-0 mağlup etti. Menemen bu hafta evinde Mersin'le, Uşak da Ankara Adliyespor'la oynayacak.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:50
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