Amed Sportif Faaliyetlerde Teknik Direktör Taşkın istifa etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Taner Taşkın görevinden istifa etti. Şehmus Özer Talay Tepe Tesislerinde konuya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Taşkın, geçen sezon TFF 1. Lig kapısından döndüklerini bu sezon ise istenilen başarıları elde edemediklerine değindi. Taşkın, "Bu sezon bu kadroyu ben kurdum ama başaramadık. Devam etseydim kulübe zarar verirdim. Bundan dolayı bırakmak iki taraf için de iyi oldu. Benim gitmemle sorun düzelmez. Kulüpte bazı şeylerin değişmesi lazım. Bunu yönetim bazında değil, takım içi sorunlar için diyorum" diye konuştu.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:13
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Toplam 8
Yorum
antetokounmpo bu sadi hoca ne kadar boş konusuyoo her zamn yerli yersiz konuşmaya devam ediyoo
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SYT.33 EY GS Yönetimi! B Planı olmayan TUDORu 3 hftasonra 5. inincemi gönderecksnz! puanlar kolaymı toplanıyor?Yol yakınken LÜTFEN gereğini yapın!!
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Yorum
selim Bak hoca Allahini seversen su H.Aliyi alma,alirsanda kaptan yapma .birde velbuaneyi cikarma kaptanligi ona ver. su breziyali on ne yapiyor
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