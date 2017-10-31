Amed Sportif Faaliyetlerde Teknik Direktör Taşkın istifa etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Taner Taşkın görevinden istifa etti. Şehmus Özer Talay Tepe Tesislerinde konuya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Teknik direktör Taner Taşkın ile Kulüp Başkanı Nurullah Edemen katıldı. Teknik direktör Taner Taşkın, burada yaptığı açıklamada, istifa kararını İnegölspor maçından önce aldığına değindi. Kendisine yapılan hakareti Amedspor camiasına mal etmediğini belirten Taşkın, "İnegöl maçından önce başkanla görüşerek enerjimi kaybettiğimi ve sonuç ne olursa olsun maçın ardında ayrılacağımı ifade ettim. İnegölspor maçı bu sezon en iyi oynadığımız karşılaşma oldu. Ama şanssız şekilde mağlup olduk. Ailemin önünde yapılan hareket beni çok üzdü. Biz teknik adamların kaderidir. Bunu tüm camiaya mal etmiyorum. Güzel dostluklar edindik. Diyarbakır halkını tanıdım. Bunu her yerde anlatıyorum. Hakkımı helal ediyorum" dedi.

Taşkın, geçen sezon TFF 1. Lig kapısından döndüklerini bu sezon ise istenilen başarıları elde edemediklerine değindi. Taşkın, "Bu sezon bu kadroyu ben kurdum ama başaramadık. Devam etseydim kulübe zarar verirdim. Bundan dolayı bırakmak iki taraf için de iyi oldu. Benim gitmemle sorun düzelmez. Kulüpte bazı şeylerin değişmesi lazım. Bunu yönetim bazında değil, takım içi sorunlar için diyorum" diye konuştu.