TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Eyüpspor'u 5-1 yenen Keçiörengücü, bir hafta sonra yeniden zirveyi ele geçirdi.
Grupta oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|10
|7
|2
|1
|34
|11
|23
|23
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|10
|7
|2
|1
|21
|8
|13
|23
|3.
|HATAYSPOR
|10
|7
|1
|2
|16
|6
|10
|22
|4.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|10
|6
|3
|1
|15
|4
|11
|21
|5.
|AFJET AFYONSPOR
|10
|6
|3
|1
|19
|9
|10
|21
|6.
|KASTAMONUSPOR 1966
|10
|6
|1
|3
|20
|11
|9
|19
|7.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|10
|4
|4
|2
|16
|10
|6
|16
|8.
|İNEGÖLSPOR
|10
|4
|4
|2
|14
|14
|0
|16
|9.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|4
|3
|3
|20
|13
|7
|15
|10.
|SARIYER
|10
|4
|3
|3
|12
|11
|1
|15
|11.
|TOKATSPOR
|10
|3
|4
|3
|13
|18
|-5
|13
|12.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|10
|2
|5
|3
|9
|12
|-3
|11
|13.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|10
|3
|2
|5
|9
|14
|-5
|11
|14.
|BUCASPOR
|10
|2
|2
|6
|10
|13
|-3
|5
|15.
|EYÜPSPOR
|10
|1
|2
|7
|15
|28
|-13
|5
|16.
|TUZLASPOR
|10
|1
|1
|8
|12
|22
|-10
|4
|17.
|KOCAELİ BİRLİKSPOR
|10
|1
|2
|7
|10
|25
|-15
|2
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|10
|0
|0
|10
|2
|38
|-36
|-3
Not: Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu'nun 3'er puanı silindi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:53
-
Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 41
Yorum
ali rıza bizim şampiyonluk için veya potada kalmak için HAKEME ihtiyacımız yok, tudor adam gibi kadro çıkarsın ve korkak oynatmasın yeter.
-
İlla bağıralım mı!
Toplam 88
Yorum
ÜSTADIM DERKİ/HASSABEYİ Ali Ece : Kafalarda tek soru, Galatasaray’a neden 3 haftadır operasyon çabası var? Bu gerçekten açık ve net görülüyor.HER ŞEYİN FARKIDAYIZ.!
-
Kral çıplak!
Toplam 15
Yorum
Hakan Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda ne hikmetse yabancı sınırı konuşulmuyor. :D:D:D:D:DD:D
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