 TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında 'u 5-1 yenen , bir hafta sonra yeniden zirveyi ele geçirdi.

    Grupta oluşan puan durumu şöyle:

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. KEÇİÖRENGÜCÜ 10 7 2 1 34 11 23 23
    2. MENEMEN BELEDİYESPOR 10 7 2 1 21 8 13 23
    3. HATAYSPOR 10 7 1 2 16 6 10 22
    4. SİVAS BELEDİYESPOR 10 6 3 1 15 4 11 21
    5. AFJET AFYONSPOR 10 6 3 1 19 9 10 21
    6. KASTAMONUSPOR 1966 10 6 1 3 20 11 9 19
    7. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 10 4 4 2 16 10 6 16
    8. İNEGÖLSPOR 10 4 4 2 14 14 0 16
    9. AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 4 3 3 20 13 7 15
    10. SARIYER 10 4 3 3 12 11 1 15
    11. TOKATSPOR 10 3 4 3 13 18 -5 13
    12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 10 2 5 3 9 12 -3 11
    13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 10 3 2 5 9 14 -5 11
    14. BUCASPOR 10 2 2 6 10 13 -3 5
    15. EYÜPSPOR 10 1 2 7 15 28 -13 5
    16. TUZLASPOR 10 1 1 8 12 22 -10 4
    17. KOCAELİ BİRLİKSPOR 10 1 2 7 10 25 -15 2
    18. MERSİN İDMANYURDU 10 0 0 10 2 38 -36 -3

    Not: Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu'nun 3'er puanı silindi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:53
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