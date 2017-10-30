Karşıyaka'ya talip var

Temmuzda SBK Holding'in kulübü şirketleştirip hisselerini alarak yönetmeyi istediği iddia edilen, ardından geçen ay bir fon firmasının gelirler karşılığında borçları üstleneceği konuşulan Kaf-Kaf'ta yönetimin futbolda şirketleşme yetkisi için 15 Kasım'da mali genel kurul kararı almasından sonra kulübe talip olan şirket yetkilileri de ortaya çıktı. Başkan Mutlu Altuğ, geçen cuma akşamı şirketin bir yetkilisiyle birlikte futbolcularla Kordon Otel'de yemek yedi.

Yemekte 15 Kasım'dan sonra kulüpte farklı gelişmeler yaşanacağı belirtildi, futbolculara biner TL prim ödendi. Şirketleşmeyi, "Karşıyaka satılıyor" diye adlandırmanın yanlış olduğunu belirten Başkan Mutlu Altuğ, "Destek olmayı planlayan şirketin adını telaffuz etmiyoruz çünkü kendilerini saklamak istemeleri doğal. Biz mali kongrede anonim şirketi kurmak için yetki alacağız. Kulübün içinden şirketleşmeyle ilgili bir komite kurmayı planlıyoruz. Kararı hep beraber vereceğiz. Karşıyaka AŞ'yi kurup hisselerini tek başıma ben devretmeyeceğim. Söz konusu firmayla henüz yüzdelik hesaplarını, hangi tarafın ne kadar hisse alacağını, paylaşımı konuşmadık. Onlar sonraki aşamada konuşulacak" diye konuştu.



"Futbolu kulüpten ayırdığınızda bütün borçlarıyla ayırıyorsunuz" diyen Altuğ, "Kanserli parçayı başka bir yere koyunca diğer branşlar sağlıklı bir şekilde yürüyecek. Esas amacımız futbolu sezon başında planladığımız gibi profesyonel bir şekilde yürütebilmek. Tedaviyi futboldan yapmamız lazım çünkü artık futboldaki sıkıntı basketbolu da etkilemeye başladı. Şirketleşme denilince insanların gözünün önüne Göztepe modeli geliyor. Kulüp satılıyor dedikodusu çıkıyor. Bizde örnek veriyorum firmayla 7 kişilik yönetim kurulur 5'i camiadan olur. Paris Saint Germain, Manchester United hep dışarıdan şirket ortağı alan kulüpler. Bunu yapmazsak seneye daha zor olur. Yönetimden sihirbazlık beklenmemeli" dedi.



Ocak ayından sonra bambaşka bir Karşıyaka olabileceğini ifade eden Altuğ, "Ben teklifi kapıya kadar getiririm ama bu yükü tek başıma omzuma almam. Sezon başında kötü bir tecrübe yaşadık. Kararı camia verecek. Rüzgarı tersine döndürme şansımız var" diye konuştu. Geçen hafta Okan Şahingöz'ün yetiştiricilik bedelinden doğan 340 bin TL borcu taraftarın kampanya düzenleyip ödeyerek kulübün 9 puanının silinmesinin önüne geçmesinin ardından istifaya davet edilen Altuğ, gerekli şartları sağlayan varsa görevi bırakabileceğini söyledi.



Altuğ, "İstifaya davet etmeye, imza toplamaya gerek yok. Projesi ve nakit kaynağı olan varsa, ortaya reel şeyler koyarak yönetime talip olurlarsa ayrılmaya hazırım" dedi.



KAPTI KAÇAMADI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Teknik Direktör Halim Okta yönetiminde çıktığı ilk maçta Kahramanmaraşspor karşısında yenik duruma düşüp 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Karşıyaka, son sıraya geriledi. Grupta 6 puanı silinen Kaf-Kaf, 10 hafta sonunda 2 puanla 18. basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılıların kurtuluş barajıyla arasında 5 puanlık fark var. Karşıyaka'da Maraş'ta 2 kez ağları sarsan Mahmut, yaklaşık 1 yıl aradan sonra gol attı. Son olarak 9 Kasım 2016'da 4-0 kazanılan Tokatspor mücadelesinde skor üreten Mahmut, 21 maç sonra gol sevinci yaşadı.