Nazilli Belediyespor çıkış arıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönen ve düşme hattına gerileyen Nazilli Belediyespor yarın son sıradaki Silivrispor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Sabit Selvi'nin yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Berkay Öztuvan, Silivrispor'a karşı forma giyemeyecek. Başkan Erdoğan Eker, Silivrispor maçını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:26
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Podolski'den Fenerbahçe'ye Hello Kitty göndermesi
Toplam 2
Yorum
Ankaragücü ne boş bir insan buda
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 76
Yorum
KaRTaL Siz daha bişey yaşamadınız..sizede başlasın üstüste hakem hataları ozaman görecez bakalım masum oyuncularınızın gerçek yüzünü atilla aslan!!
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Zafer zamanı!
Toplam 4
Yorum
canyavuz bu kadro ile bu trabzonspor u yenemezsen istifa et sayın tudor....
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