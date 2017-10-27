 Nazilli Belediyespor çıkış arıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

    Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle dönen ve düşme hattına gerileyen Nazilli Belediyespor yarın son sıradaki Silivrispor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Sabit Selvi'nin yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Berkay Öztuvan, Silivrispor'a karşı forma giyemeyecek. Başkan Erdoğan Eker, Silivrispor maçını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:26
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