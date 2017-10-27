Bucaspor'un gençleri umut verdi
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Amed Sportif engelini 2-1'lik skorla aşan ve 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ppazar günü deplasmanda oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçı öncesi moral bulan Bucaspor'un genç futbolcuları sergiledikleri performansla camiaya umut verdi.
Amed Sportif müsabakasında on birde sahaya çıkan altyapı patentli Uğurcan, Saruhan, Atakan ve İbrahim, Teknik Direktör Mehmet Bulut'tan tam not aldı.
Haftalardır genç futbolculardan kurulu kadronun iyi mücadele ettiğini ancak sonuç alınmadığını belirten Bulut, "Amed Sportif galibiyetiyle herkesin morali yükseldi. Enerjik bir takımız ve ligde de mutlaka toparlanma sürecine gireceğiz. Sancaktepe Belediyespor engelini aşacağımıza inanıyorum. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.
Fırtına'da Amed Sportif karşılaşmasında oyuna sonradan girip 2 gol atan Deniz Pero ise kırmızı kart gördüğü için cezalı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:52
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 7
Yorum
db Orman dürüstce cikip söylemeli gittimi gitmedimi BJK tahkime. Kanimca gitmemistir ama isgüzar BJK li tahkim üyeleri pay cikarmis kendilerine
-
Hedefi net: Kaliteli yerli
Toplam 5
Yorum
eko soner aydoğdu kim kardeşim iice sapıttı bu tudor ağır vasat bi adamtek şutu var odabinde bir
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 68
Yorum
Peoblo Beyler bir tarafta her maç kırmızıya el sallayan bir caner diğer tarafta Maicon Lütfen mantığa davet. Göz Göre göre sırf fark kapansın lig erken bitmesin trübünler boşalmasın diye düzenlenen bir oyun. Herkes biliyorki cüneyt çakır bu olanların sebebi. Aynı yönetim Fener yada Bjk de olsa neler olacağını hepimiz biliyoruz. KENDİNİZİ KANDIRMAYIN
Bucaspor'un gençleri umut verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.