Bucaspor'un gençleri umut verdi

Amed Sportif müsabakasında on birde sahaya çıkan altyapı patentli Uğurcan, Saruhan, Atakan ve İbrahim, Teknik Direktör Mehmet Bulut'tan tam not aldı.



Haftalardır genç futbolculardan kurulu kadronun iyi mücadele ettiğini ancak sonuç alınmadığını belirten Bulut, "Amed Sportif galibiyetiyle herkesin morali yükseldi. Enerjik bir takımız ve ligde de mutlaka toparlanma sürecine gireceğiz. Sancaktepe Belediyespor engelini aşacağımıza inanıyorum. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.



Fırtına'da Amed Sportif karşılaşmasında oyuna sonradan girip 2 gol atan Deniz Pero ise kırmızı kart gördüğü için cezalı.