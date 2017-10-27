 Bucaspor'un gençleri umut verdi – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Bucaspor'un gençleri umut verdi

    Bucaspor'un gençleri umut verdi

    Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Amed Sportif engelini 2-1'lik skorla aşan ve 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ppazar günü deplasmanda oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçı öncesi moral bulan Bucaspor'un genç futbolcuları sergiledikleri performansla camiaya umut verdi.

    Amed Sportif müsabakasında on birde sahaya çıkan altyapı patentli Uğurcan, Saruhan, Atakan ve İbrahim, Teknik Direktör Mehmet Bulut'tan tam not aldı.

    Haftalardır genç futbolculardan kurulu kadronun iyi mücadele ettiğini ancak sonuç alınmadığını belirten Bulut, "Amed Sportif galibiyetiyle herkesin morali yükseldi. Enerjik bir takımız ve ligde de mutlaka toparlanma sürecine gireceğiz. Sancaktepe Belediyespor engelini aşacağımıza inanıyorum. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.

    Fırtına'da Amed Sportif karşılaşmasında oyuna sonradan girip 2 gol atan Deniz Pero ise kırmızı kart gördüğü için cezalı.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:52
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