 Bucaspor nefes aldı – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bucaspor nefes aldı

    Bucaspor nefes aldı

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına yaklaşan Bucaspor'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü.

    Sarı-lacivertliler 4'üncü tur maçında Amed Sportif'i evinde 2-1 yenip taraftarıyla barıştı. Uzun süredir kayıplarda olan Deniz Pero'nun golleriyle rakibini eleyen Bucaspor'da Başkan Ahmet Doğan, genç futbolcuların performansını çok beğendiğini söyledi. Ligde de bir an önce çıkışa geçeceklerini belirten Doğan, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Bu takım önemli yerlere gelecek. Kupada aldığımız bu galibiyet bizi ateşleyecek" ifadelerini kullandı.

    Yönetimde hiçbir sorun yaşanmadığını belirten Doğan, "Bazı kesimler benim kasım ayında olağanüstü genel kurul yapacağımı iddia etmiş. Yönetimimdeki herkes bu kulüp için canla başla çalıştı, çalışmaya da devam edecek. Ben arkadaşlarımla yoluma emin adımlarla devam edeceğim. Mali tabloyu düzeltmek için canla başla uğraşıyorum. Geçmiş dönemlerden kalan borçları temizlemeye çalıştık. Birçok dosyayı kapattık. Sportif başarı da elbet gelecek. Futbolcularımızın mücadelesi her geçen gün artacak" diye konuştu.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bucaspor nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.