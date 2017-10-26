Bucaspor nefes aldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına yaklaşan Bucaspor'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası'nda güldü.
Sarı-lacivertliler 4'üncü tur maçında Amed Sportif'i evinde 2-1 yenip taraftarıyla barıştı. Uzun süredir kayıplarda olan Deniz Pero'nun golleriyle rakibini eleyen Bucaspor'da Başkan Ahmet Doğan, genç futbolcuların performansını çok beğendiğini söyledi. Ligde de bir an önce çıkışa geçeceklerini belirten Doğan, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Bu takım önemli yerlere gelecek. Kupada aldığımız bu galibiyet bizi ateşleyecek" ifadelerini kullandı.
Yönetimde hiçbir sorun yaşanmadığını belirten Doğan, "Bazı kesimler benim kasım ayında olağanüstü genel kurul yapacağımı iddia etmiş. Yönetimimdeki herkes bu kulüp için canla başla çalıştı, çalışmaya da devam edecek. Ben arkadaşlarımla yoluma emin adımlarla devam edeceğim. Mali tabloyu düzeltmek için canla başla uğraşıyorum. Geçmiş dönemlerden kalan borçları temizlemeye çalıştık. Birçok dosyayı kapattık. Sportif başarı da elbet gelecek. Futbolcularımızın mücadelesi her geçen gün artacak" diye konuştu.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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