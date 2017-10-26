Bodrumspor seri istiyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 haftalık galibiyet hasretine son maçta Tokatspor'u 2-1 yenerek son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, pazar günü konuk olacağı düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu'nu da mağlup ederek seri başlatmaya kararlı.
Tokat galibiyetiyle düşme hattından sıyrılan yeşil-beyazlılarda Çağrı'nın sakatlığı sürüyor. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Bağlı'nın da ayak bileğinde yırtık tespit edildi ve yeşil sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:36
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
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yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Toplam 40
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hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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