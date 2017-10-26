 Bodrumspor seri istiyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Bodrumspor seri istiyor

    Bodrumspor seri istiyor

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 haftalık galibiyet hasretine son maçta Tokatspor'u 2-1 yenerek son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, pazar günü konuk olacağı düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu'nu da mağlup ederek seri başlatmaya kararlı.

    Tokat galibiyetiyle düşme hattından sıyrılan yeşil-beyazlılarda Çağrı'nın sakatlığı sürüyor. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Bağlı'nın da ayak bileğinde yırtık tespit edildi ve yeşil sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:36
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