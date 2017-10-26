Bodrumspor seri istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 haftalık galibiyet hasretine son maçta Tokatspor'u 2-1 yenerek son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, pazar günü konuk olacağı düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu'nu da mağlup ederek seri başlatmaya kararlı.



Tokat galibiyetiyle düşme hattından sıyrılan yeşil-beyazlılarda Çağrı'nın sakatlığı sürüyor. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Bağlı'nın da ayak bileğinde yırtık tespit edildi ve yeşil sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.