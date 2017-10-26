Altay, Sakarya'ya karşı geride

İlk kez 1981-82 sezonunda şu anki adıyla Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki takım şimdiye kadar liglerde 27 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Sakaryaspor 15 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Altay 8 defa kazandı, 4 müsabaka ise berabere bitti. Kupada oynanan 4 maçta 2 beraberlik, birer galibiyet elde edildi. Altay, 2005-06 sezonunda Sakaryaspor'la 1'inci Lig'de oynadığı Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından döndü.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu müsabakayı Sakarya temsilcisi 4-1 kazanarak adını Süper Lig'e yazdırdı. En son 2008-09'da 1'inci Lig'de rakip olan Altay ve Sakaryaspor arasındaki rekabette İzmir temsilcisi son 2 maçı kazandı. Mali ve sportif açıdan zor günler yaşayan ve 3'üncü Lig'e kadar düşen iki kulüpten Altay, Süper Lig'de 41 yıl, Sakaryaspor ise 11 yıl mücadele etti. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonu olan iki takım bu yıl hedefi 1'inci Lig olarak belirledi. Atatürk Stadı'nda 8 yıl sonra karşı karşıya gelecek iki takımın da ligde 9 hafta sonunda 17'şer puanı bulunuyor.