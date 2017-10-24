Bucaspor'da kongre sesleri
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bir türlü istediği skorları alamazken mali açıdan da toparlanamayan Bucaspor'da olağanüstü gelen kurulun gündeme geldiği öğrenildi.
Göreve başladığı günden bu yana borç ödemeye çalışan Başkan Ahmet Doğan'ın yönetimi güçlendirmek amacıyla seçime gideceği kaydedildi. Yeni bir liste oluşturmayı hedefleyen Doğan'ın yönetimin büyük kısmını değiştireceği iddia edildi. Kasım ayında yapılması planlanan kongrede başka bir aday çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmezken, Doğan'ın yakın çevresine, "Yerli ve yabancı futbolcuların dosyalarını kapatmak için var gücümle çabaladım. Ancak yeterli desteği bulamadım. Daha güçlü isimlerle yola devam etmeyi planlıyorum. Tek amacım kulübün borçlarını eritebilmek. Umarım herkes taşın altına elini koyar" dediği öğrenildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:50
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Bucaspor'da kongre sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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