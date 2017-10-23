Bucaspor'un kahramanı formaya hasret kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme potasına iyice yaklaşan Bucaspor'da geçen senenin kahramanı Emre Toraman, formayı unuttu.
Mali sıkıntılarla boğuşan sarı-lacivertli takımın geçen sezon deplasmanda birçok masrafını karşılayan ve "Bucaspor'a hakkım helal olsun" diyen 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Geride kalan 9 haftada sadece 4 mücadelede oynayan Emre, 5 maçta 18 kişilik kadroya dahi alınmadı. Emre Toraman son 5 maçta sadece 12 dakika oynadı. 1-0 kazanılan Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında 78'inci dakikada oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, Tokatspor, Sarıyer, İnegölspor ve Sivas Belediyespor sınavlarını tribünden izledi. Teknik Direktör Mehmet Bulut, Emre Toraman'dan mutlaka faydalanacaklarını söyledi. Bulut, "Emre sanıldığının aksine kesinlikle kadro dışı kalmadı. Sadece benim oyuncu tercihimden dolayı kadroya giremedi" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:32
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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