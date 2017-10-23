Bucaspor'un kahramanı formaya hasret kaldı

Mali sıkıntılarla boğuşan sarı-lacivertli takımın geçen sezon deplasmanda birçok masrafını karşılayan ve "Bucaspor'a hakkım helal olsun" diyen 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Geride kalan 9 haftada sadece 4 mücadelede oynayan Emre, 5 maçta 18 kişilik kadroya dahi alınmadı. Emre Toraman son 5 maçta sadece 12 dakika oynadı. 1-0 kazanılan Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında 78'inci dakikada oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, Tokatspor, Sarıyer, İnegölspor ve Sivas Belediyespor sınavlarını tribünden izledi. Teknik Direktör Mehmet Bulut, Emre Toraman'dan mutlaka faydalanacaklarını söyledi. Bulut, "Emre sanıldığının aksine kesinlikle kadro dışı kalmadı. Sadece benim oyuncu tercihimden dolayı kadroya giremedi" dedi.