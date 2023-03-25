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Çocuklarla buluştular

Türkiye Hentbol Federasyonu, Türk Kızılay iş birliğiyle, Adıyaman deprem bölgesinde çocuklarla bir araya geldi

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Çocuklarla buluştular
Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay iş birliğinde "Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz" projesi kapsamında depremzedelere moral verebilmek amacıyla oluşturulan 13 kişilik Gönüllü Timi, beş gün boyunca Adıyaman deprem bölgesinde gönüllülük hizmeti verdi ve çocuklarla hentbol etkinlikleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları değerlendiren A Klasman Hentbol Gözlemcisi Şefi Barış Çelik, "Adıyaman merkezde kurulan tüm çadır kentlere, konteynır kentlere, üniversite yurtlarında kalan vatandaşlarımız ve çocuklarımıza ulaşmayı hedefledik" diye konuştu.
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