Paşanın Melekleri ilk yarıda son maçına çıkıyor

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında Aksaray Belediyesi'nin ağırlayacak.

Muratpaşa Belediyespor, 2017 - 2018 sezonunun ilk yarısının son maçında, Aksaray Belediyesi'ni ağırlayacak. Karşılaşma pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Isparta bölgesi hakemlerinden Orhan Karabulut ve Soner Yücelçelik yönetecek.

Antrenör Birol Ünsal, sezonun ilk yarısında oyuncularının çok iyi performans gösterdiğini belirterek, "Bunu Aksaray maçında da devam ettirip devre arasına namağlup girmek istiyoruz" dedi.