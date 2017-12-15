Paşanın Melekleri ilk yarıda son maçına çıkıyor
KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında Aksaray Belediyesi'nin ağırlayacak.
KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında Aksaray Belediyesi'nin ağırlayacak.
Muratpaşa Belediyespor, 2017 - 2018 sezonunun ilk yarısının son maçında, Aksaray Belediyesi'ni ağırlayacak. Karşılaşma pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Isparta bölgesi hakemlerinden Orhan Karabulut ve Soner Yücelçelik yönetecek.
Antrenör Birol Ünsal, sezonun ilk yarısında oyuncularının çok iyi performans gösterdiğini belirterek, "Bunu Aksaray maçında da devam ettirip devre arasına namağlup girmek istiyoruz" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:35
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Vida'da büyük sürpriz! İmzayı attı ama...
Toplam 3
Yorum
Kartalpencesi vidaya hem CL maclarinda hem de ligde ihtiyacimiz var su asamada satmak büyük hata olur.En az 5 sene oynayabileck bir eleman macera aramayal
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 2
Yorum
MEHMET ALİ KOÇ BİZİ DÜŞÜRÜN DİYE TFF GİTTİĞİNDE NİYE DÜŞÜRMEDİLER.ANLAŞMA OLSAYDI BİZİM HAKKIMIZI M.A.AYDINLAR CEBİNDEN NİYE ÖDEMEDİ. CEVAP VERSİN
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 2
Yorum
aykut ulan bi düşün artık peşimizden ya o sene ligden düşürseydiniz keşke daha iyiydi
Paşanın Melekleri ilk yarıda son maçına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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