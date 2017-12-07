Beşiktaş Mogaz rakipsiz
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş Mogaz, rakibine şans tanımadı. Süleyman Evcilmen Salonu'nda oynanan maçı siyahbeyazlılar, 30-25 kazandı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
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