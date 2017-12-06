Beşiktaş kaldığı yerden!
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10'uncu haftasında Antalyaspor, evinde Beşiktaş Mogaz ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan kırmızı beyazlılar ilk dakikalarda rakibi karşısında üstün oynadı. Maçın 10'uncu dakikasında Beşiktaş Mogaz, 5-4 öne geçerek skor üstünlüğünü ele geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Mogaz 17-12 önde tamamladı.
İkinci yarı iki takımın karşılıklı golleriyle geçildi. Skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş Mogaz maçı 30-25 kazandı. Siyah beyazlılar, ligde 1 maç eksik olmasına rağmen 9 maçta kazandığı 16 puanla liderliğe yükseldi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:33
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Yıldırım Demirören'in beraat kararı bozuldu
Toplam 16
Yorum
skiski bjk dan adeta kovulan adamı tff nin başına getirdik. ailesi bile iş yerlerini emanet etmediği demirörenden tez zamanda kurtulmak dileğiyle
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Gomis'ten G.Saray itirafı!
Toplam 2
Yorum
Mert evet doğru seni galatasaraydan başka büyük takım istemedi sana en uygunu burası tabiki memnun olrsun
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Galatasaray'a sponsor şoku!
Toplam 3
Yorum
cskn Olağanüstü kongre zaman geçirmeden
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