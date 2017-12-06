 Beşiktaş kaldığı yerden! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş kaldığı yerden!

    Beşiktaş kaldığı yerden!

    Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10'uncu haftasında Antalyaspor, evinde Beşiktaş Mogaz ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan kırmızı beyazlılar ilk dakikalarda rakibi karşısında üstün oynadı. Maçın 10'uncu dakikasında Beşiktaş Mogaz, 5-4 öne geçerek skor üstünlüğünü ele geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Mogaz 17-12 önde tamamladı.

    İkinci yarı iki takımın karşılıklı golleriyle geçildi. Skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş Mogaz maçı 30-25 kazandı. Siyah beyazlılar, ligde 1 maç eksik olmasına rağmen 9 maçta kazandığı 16 puanla liderliğe yükseldi.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:33
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