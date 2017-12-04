 Adım adım 10. şampiyonluğa – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Adım adım 10. şampiyonluğa

    Adım adım 10. şampiyonluğa

    Türkiye'de yapılan takım sporları arasında tartışmasız en başarılı ekip olan , bu sezona da fırtına gibi başladı. Şampiyonluğun bu sezon da en önemli adayı olan siyah-beyazlılar, mutlu sona ulaşırsa üst üste 10. şampiyonluğuna uzanacak.

    Takım sporlarında Türkiye'nin en başarılı takımı olan , hentbol liginde elde ettiği şampiyonluklarla kupalara ambargo koydu. 1978-1979 sezonundan bu yana Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13 şampiyonluk kazanan Beşiktaş, bu şampiyonlukların 9'unu geride kalan 9 sezonda üst üste elde etti. Bu sezona da çok iyi başlayan ve geride kalan 8 maçta 7 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, yalnızca 4. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor'a deplasmanda 27-26 mağlup oldu. Lider Selka Eskişehir, 10 maçta 15 puan toplarken, Beşiktaş ise 8 karşılaşmada 14 puan elde etti. Son maçında Adıyaman Belediyespor'u 35-27 mağlup eder Beşiktaş Mogaz, çarşamba günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş bu maçı kazandığı takdirde 1 maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturacak.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adım adım 10. şampiyonluğa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN