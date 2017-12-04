Adım adım 10. şampiyonluğa
Türkiye'de yapılan takım sporları arasında tartışmasız en başarılı ekip olan Beşiktaş Mogaz, bu sezona da fırtına gibi başladı. Şampiyonluğun bu sezon da en önemli adayı olan siyah-beyazlılar, mutlu sona ulaşırsa üst üste 10. şampiyonluğuna uzanacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:46
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 11
Yorum
sportmen aykut başka takımların hesabıbı yapmaktan kendi hesabını şaşırıyor.herkes kendi işine baksın.
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Vodafone’un kralı Negredo
Toplam 2
Yorum
arsen l. kaldı 29 gol...
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Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı
Toplam 2
Yorum
Köyiçi Söööle ayaklari uzatıp 1 kilo da çekirdekle rahaaaaat rahat seyredeceğim. Zavallı Almanlar 9 doğuracak :)))
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