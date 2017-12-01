Muratpaşa’da hedef galibiyet
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor, bu hafta evinde Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayacak. Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.
Geçen hafta Eskişehir'in bir diğer temsilcisi Şehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşan ve 37 - 32'lik skorla karşılaşmadan galip ayrılan Muratpaşa Belediyespor'da tek hedef galibiyet.
Pazar günü saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker ikilisi yönetecek.
Antrenör Birol Ünsal, bu hafta karşılaşacakları Anadolu Üniversitesi'nin ligde sadece 1 galibiyetinin bulunmasının öneminin olmadığını söyledi. Hiçbir maçın oynamadan kazanılmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Önemli olan rakip kim olursa olsun kendi oyun karakterinizi, anlayışınızı sahaya yansıtabilmenizdir. Ligde ilk yarının sona ermesinde son 3 haftalık döneme girdik. Kalan maçlarımızı da alıp ilk yarıyı lider bitirmekten başka bir amacımız yok" diye konuştu.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:33
-
Yazıcı için Londra’ya çıkarma
Toplam 2
Yorum
baksoy Madem talibi var takımda da onun yerini dolduracak alternatifleri de var ? Gitmesi daha hayırlı olur ?
-
Trabzonspor kazanmaya alıştı
Toplam 2
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca ile sezon başlamadan anlaşsaydık , Ersun YANAL kendinden sonraki takımı izliyor mudur ?
-
Ekici'den kötü haber
Toplam 12
Yorum
sami birileri bunu fenere iyi kakaladi, satabilirseniz satin artik bu asamadan sonra faydasi olmaz, bir ara Hurmaci diye biri vardi o da oyleydi
Muratpaşa’da hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.