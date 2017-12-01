 Muratpaşa’da hedef galibiyet – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    ’da hedef galibiyet

    <a href="/index/muratpasa?id=5d7f51ef-15af-41a5-a8a4-e3660cff327a" class="" rel="tag">Muratpaşa</a>’da hedef galibiyet

    Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin namağlup lideri Belediyespor, bu hafta evinde Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayacak. Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

    Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmanın ardından 18 puanla liderlik koltuğunun namağlup sahibi olan Belediyespor, bu hafta ligin bir diğer Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü evinde ağırlayacak.

    Geçen hafta Eskişehir'in bir diğer temsilcisi Şehir Koleji'yle deplasmanda karşılaşan ve 37 - 32'lik skorla karşılaşmadan galip ayrılan Belediyespor'da tek hedef galibiyet.

    Pazar günü saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker ikilisi yönetecek.

    Antrenör Birol Ünsal, bu hafta karşılaşacakları Anadolu Üniversitesi'nin ligde sadece 1 galibiyetinin bulunmasının öneminin olmadığını söyledi. Hiçbir maçın oynamadan kazanılmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Önemli olan rakip kim olursa olsun kendi oyun karakterinizi, anlayışınızı sahaya yansıtabilmenizdir. Ligde ilk yarının sona ermesinde son 3 haftalık döneme girdik. Kalan maçlarımızı da alıp ilk yarıyı lider bitirmekten başka bir amacımız yok" diye konuştu.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:33
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