Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



- Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Maliye Piyango-Serik Belediyespor (THF)

16.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Adıyaman Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Adıyaman Belediye)

17.00 Aziziye Belediye Termalspor-SELKA Eskişehir Hentbol (Aziziye)

17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Nilüfer Belediyespor (THF)

6 Aralık Çarşamba:

15.00 Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz (Antalya)

- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Celal Atik)

3 Aralık Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Süleyman Evcilmen)

15.00 Polatlı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Yeni Polatlı)

15.00 Mudanya Belediyespor-Zağnosspor (Mudanya)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Dikkaldırım)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Kastamonu Atatürk)