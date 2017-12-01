Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 10, Kadınlar Süper Lig'e ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 Maliye Piyango-Serik Belediyespor (THF)
16.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Adıyaman Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Adıyaman Belediye)
17.00 Aziziye Belediye Termalspor-SELKA Eskişehir Hentbol (Aziziye)
17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Nilüfer Belediyespor (THF)
6 Aralık Çarşamba:
15.00 Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz (Antalya)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Celal Atik)
3 Aralık Pazar:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Süleyman Evcilmen)
15.00 Polatlı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Yeni Polatlı)
15.00 Mudanya Belediyespor-Zağnosspor (Mudanya)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Dikkaldırım)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Kastamonu Atatürk)
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:56
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Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
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''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
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Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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