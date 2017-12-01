 Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 10, Kadınlar Süper Lig'e ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    15.00 Maliye Piyango-Serik Belediyespor (THF)

    16.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

    16.00 Adıyaman Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Adıyaman Belediye)

    17.00 Aziziye Belediye Termalspor-SELKA Eskişehir Hentbol (Aziziye)

    17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Nilüfer Belediyespor (THF)

    6 Aralık Çarşamba:

    15.00 Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz (Antalya)

    - Kadınlar Süper Lig

    Yarın:

    16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Celal Atik)

    3 Aralık Pazar:

    15.00 Muratpaşa Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Süleyman Evcilmen)

    15.00 Polatlı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Yeni Polatlı)

    15.00 Mudanya Belediyespor-Zağnosspor (Mudanya)

    16.00 Osmangazi Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Dikkaldırım)

    17.00 Kastamonu Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Kastamonu Atatürk)

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:56
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