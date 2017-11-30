Göztepe hentbolda tam gaz

Sarı-kırmızılılar erteleme maçında Aziziye Belediyesi Termalspor'u Serdar Yereli Spor Salonu'nda 34-30 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz üst üste alınan başarılı sonuçların takıma özgüven verdiğini belirterek, "Hem ligde hem de Avrupa'da kritik maçlar oynadık. Takımımızı kutluyorum. Önümüzde zorlu bir süreç var. Umuyorum kazasız bir şekilde yolumuza devam ederiz" dedi.