Göztepe hentbolda tam gaz
HENTBOL Erkekler EuroChallenge Cup 3. Tur'unda Yunanistan temsilcisi PAOK'u eleyip taraftarını sevindiren Göztepe, Süper Lig'de de yoluna devam etti.
Sarı-kırmızılılar erteleme maçında Aziziye Belediyesi Termalspor'u Serdar Yereli Spor Salonu'nda 34-30 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz üst üste alınan başarılı sonuçların takıma özgüven verdiğini belirterek, "Hem ligde hem de Avrupa'da kritik maçlar oynadık. Takımımızı kutluyorum. Önümüzde zorlu bir süreç var. Umuyorum kazasız bir şekilde yolumuza devam ederiz" dedi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:14
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 3
Yorum
bts61 harika bir cevap ONUR,adamsın..
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Gizli gol silahı Pepe
Toplam 6
Yorum
tudorum yolcu olacagi mac hakem sayesinde bugüne lider geldiniz, ak kara simdi belli olacak, basaksehir 5 atti birakti kartal ama öyle kolay kolay birakmaz avini
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Mercato’dan Ferri iddiası
Toplam 3
Yorum
KadıköyBoğası Bende Fbliyim ama O.Lyon şuan Fenerden büyük
Göztepe hentbolda tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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