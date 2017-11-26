 Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi zaferi! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi zaferi!

    Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi zaferi!

    Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Fransa'nın Montpellier ekibini deplasmanda 33-28 yendi.

    Fransa'nın Montpellier kentindeki Rene Bougnol Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş Mogaz'ın 19-14 üstünlüğüyle sona erdi. Montpellier karşısında ikinci devrede de üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, mücadeleden 33-28 galip ayrıldı.

    Grupta 4. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekibin 4 mağlubiyeti ve 1 de beraberliği bulunuyor.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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