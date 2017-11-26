Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi zaferi!
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Fransa'nın Montpellier ekibini deplasmanda 33-28 yendi.
Fransa'nın Montpellier kentindeki Rene Bougnol Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş Mogaz'ın 19-14 üstünlüğüyle sona erdi. Montpellier karşısında ikinci devrede de üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, mücadeleden 33-28 galip ayrıldı.
Grupta 4. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekibin 4 mağlubiyeti ve 1 de beraberliği bulunuyor.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:12
-
G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
-
Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
-
''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi zaferi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.