Beşiktaş Mogaz, Fransa deplasmanında

Siyah-beyazlı takımla Montpellier arasındaki karşılaşma yarın TSİ 19.00'da Rene Bougnol Spor Salonu'nda oynanacak.

Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7 puan toplayan 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekibin gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Kalan son 2 haftada ülke puanını yükseltmek için mücadele edecek Beşiktaş Mogaz'ın Fransız rakibi ise grubunda oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasında İzmit'te oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Mogaz, 36-32'lik skorla kaybetmişti.