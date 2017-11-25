 Beşiktaş Mogaz, Fransa deplasmanında – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    , Fransa deplasmanında

    Beşiktaş Mogaz, Fransa deplasmanında

    Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. maçını Fransa temsilcisi Montpellier ile yapacak.

    Siyah-beyazlı takımla Montpellier arasındaki karşılaşma yarın TSİ 19.00'da Rene Bougnol Spor Salonu'nda oynanacak.

    Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7 puan toplayan 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekibin gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Kalan son 2 haftada ülke puanını yükseltmek için mücadele edecek 'ın Fransız rakibi ise grubunda oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.

    İki takım arasında İzmit'te oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Mogaz, 36-32'lik skorla kaybetmişti.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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