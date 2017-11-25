Beşiktaş Mogaz, Fransa deplasmanında
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. maçını Fransa temsilcisi Montpellier ile yapacak.
Siyah-beyazlı takımla Montpellier arasındaki karşılaşma yarın TSİ 19.00'da Rene Bougnol Spor Salonu'nda oynanacak.
Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7 puan toplayan 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekibin gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Kalan son 2 haftada ülke puanını yükseltmek için mücadele edecek Beşiktaş Mogaz'ın Fransız rakibi ise grubunda oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.
İki takım arasında İzmit'te oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Mogaz, 36-32'lik skorla kaybetmişti.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:49
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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