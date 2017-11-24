sağlık hizmetlerinden destek
Türkiye Deplasmanlı Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı, Elazığ Medical Park Hastanesiyle sağlık hizmetleri sözleşmesi imzaladı.
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Başkanı İsmail Bayraktar, "Medical Park Hastanesi'ni yanımızda görmekten mutluyuz. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bayan Hentbol Takımımız mahalli ligden, 2. lige, oradan da 1. lige yükseldik. Şu anda mücadelemizi sürdürüyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz kızlarımızla iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Takımımızda Milli takıma giden sporcularımız var. Elazığ'a hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Takımımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tek temsilcisi. Sporcularımızın sağlığı her şeyden çok önemli"dedi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:15
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TOSUNALDO
Toplam 11
Yorum
selam aleyküm önce burakla yarışıyordu şimdi cenk le yarışıyor siz göre bizim oyuncular 1 sezon veya 2 sezon ama ronaldo 12 yıldan belli herkesi geçiyoy
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Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 3
Yorum
Kabataşlı Muslera HAVA YAN toplarda Çok Zayıf.Kornerleri Çıkıp Alması Gerekir.Yok,Çok Zayıf. KUPA daKoray,Berk,Selçuk Öztürk,Recep ,İbrahime OYNAT..
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Topal'dan Antalyaspor yorumu
Toplam 5
Yorum
KADIKÖY BOĞASI AGZINIZ KONUŞMASIN AYAKLARINIZ KONUŞSUN SALDIRIN RAKİBİ ÇİĞ ÇİĞ YİYİN 2-3 TANE ATIN Kİ HAKEMLER 1-2 SİNİ VERMEK ZORUNDA KALSIN CÜNEYT MESELA
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