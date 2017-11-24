Muratpaşa, Eskişehir deplasmanında
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin namağlup lideri Muratpaşa Belediyespor, 10’uncu hafta maçında, deplasmanda, Eskişehir Şehir Koleji’yle karşılaşacak.
Antrenör Birol Ünsal, rakibin ligdeki durumunun maç için bir kıstas olmadığını söyledi. Rakibe saygı duymasının sporun esası olduğunun altını çizen Ünsal, "Eskişehir temsilcisi de sahaya kazanmak için çıkacaktır. Hiç bir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz zor bir karşılaşma olacağını düşünüyoruz ve tüm hazırlıklarımızı ona göre yaptık" diye konuştu.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:34
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
Muratpaşa, Eskişehir deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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