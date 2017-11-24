 Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 9, Kadınlar Süper Lig'e de 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligdeki maçların programı şöyle:


    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    14.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Antalyaspor (Porsuk)

    14.00 Merzifon Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Gümüşhacıköy)

    15.00 MYK Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (THF)

    17.00 Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango (Nilüfer)

    29 Kasım Çarşamba:

    19.00 Göztepe-Aziziye Belediyesi Termalspor (Serdar Yereli)

    19.00 Beşiktaş Mogaz-Adıyaman Belediyespor (Süleyman Seba)

    - Kadınlar Süper Lig

    26 Kasım Pazar:

    13.00 Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

    14.00 Aksaray Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Hasandağı)

    15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)

    17.00 Üsküdar Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Çamlıca)

    17.00 Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:30
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