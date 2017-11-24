Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 9, Kadınlar Süper Lig'e de 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligdeki maçların programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Antalyaspor (Porsuk)
14.00 Merzifon Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Gümüşhacıköy)
15.00 MYK Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (THF)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango (Nilüfer)
29 Kasım Çarşamba:
19.00 Göztepe-Aziziye Belediyesi Termalspor (Serdar Yereli)
19.00 Beşiktaş Mogaz-Adıyaman Belediyespor (Süleyman Seba)
- Kadınlar Süper Lig
26 Kasım Pazar:
13.00 Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)
14.00 Aksaray Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Hasandağı)
15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)
17.00 Üsküdar Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Çamlıca)
17.00 Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:30
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.