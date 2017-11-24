Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligdeki maçların programı şöyle:



- Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Antalyaspor (Porsuk)

14.00 Merzifon Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Gümüşhacıköy)

15.00 MYK Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango (Nilüfer)

29 Kasım Çarşamba:

19.00 Göztepe-Aziziye Belediyesi Termalspor (Serdar Yereli)

19.00 Beşiktaş Mogaz-Adıyaman Belediyespor (Süleyman Seba)

- Kadınlar Süper Lig

26 Kasım Pazar:

13.00 Anadolu Üniversitesi-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

14.00 Aksaray Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)

17.00 Üsküdar Belediyespor-Mudanya Belediyespor (Çamlıca)

17.00 Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)