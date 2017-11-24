Göztepe avantajı kaptı
Hentbolda Erkekler Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Göztepe, Yunanistan ekibi PAOK'u 35-26 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da yine Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Göztepe: 35 - PAOK: 26
Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Alain Rauchs, Philippe Linster (Lüksemburg)
Göztepe: Yunus Özmusul (Enis Yatkın), Berk Tüzün, Krivchikov 8, Kevic 6, Baran Nalbantoğlu 6, Stanojevic 3, Chouiref 8, Enis Harun Hacıoğlu, Murat Enç, Arda Vurgun, Gökhan Örnek 2, Milasevic, Nevzat Kerem Direk 1, Vucicevic 1
PAOK: Kotanidis (Gourgoumis), Arampatzis 6, Palaskas 6, Tsillis 5, Kalomoiros 1, Pejovic, Kypraios 1, Nikolaidis, Kokonis 1, Apostolou, Petridis 3, Mastorogiannis 1, Kolovos 2
İlk yarı: 20-14
İki dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu (2), Murat Enç, Chouiref, Vucicevic, Gökhan Örnek, Enis Harun Hacıoğlu (Göztepe), Palaskas (2), Tsillis, Petridis, Kypraios (2), Arampatzis, Pejovic (PAOK)
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:35
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Bilic teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
berlin Böyle bir teklif gelecekte hayır diyecek. Dünyanın en liginden hemde kovulmuşken.
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Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!
Toplam 3
Yorum
berlin Halı saha oyuncusunu Furtbolcu yaptılar. İsmini bir değişik yapıp menejarler kakalıyor işte. Sakın manu ve milanda oynadı demeyin. Dökük.
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Yapma bunu Konya
Toplam 10
Yorum
berlin Artık ne zaman güleceğiz ya. Şansımızdamı hiç yok artık. Sakin olamıyoruz hiç yaa. Her branşda öyle her yerde böyle. Hep aceleci kızgın agre
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