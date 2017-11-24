 Göztepe avantajı kaptı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Göztepe avantajı kaptı

    Göztepe avantajı kaptı

    Hentbolda Erkekler Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Göztepe, Yunanistan ekibi PAOK'u 35-26 mağlup etti.

    İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da yine Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak.

    Göztepe: 35 - PAOK: 26

    Salon: Bornova Atatürk

    Hakemler: Alain Rauchs, Philippe Linster (Lüksemburg)

    Göztepe: Yunus Özmusul (Enis Yatkın), Berk Tüzün, Krivchikov 8, Kevic 6, Baran Nalbantoğlu 6, Stanojevic 3, Chouiref 8, Enis Harun Hacıoğlu, Murat Enç, Arda Vurgun, Gökhan Örnek 2, Milasevic, Nevzat Kerem Direk 1, Vucicevic 1

    PAOK: Kotanidis (Gourgoumis), Arampatzis 6, Palaskas 6, Tsillis 5, Kalomoiros 1, Pejovic, Kypraios 1, Nikolaidis, Kokonis 1, Apostolou, Petridis 3, Mastorogiannis 1, Kolovos 2

    İlk yarı: 20-14

    İki dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu (2), Murat Enç, Chouiref, Vucicevic, Gökhan Örnek, Enis Harun Hacıoğlu (Göztepe), Palaskas (2), Tsillis, Petridis, Kypraios (2), Arampatzis, Pejovic (PAOK)

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:35
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