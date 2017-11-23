 Göztepe hentbolda Avrupa sınavında – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Göztepe hentbolda Avrupa sınavında

    Göztepe hentbolda Avrupa sınavında

    Erkekler Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Göztepe, yarın Eurochallenge Cup 3. Tur ilk maçında Yunan temsilcisi Paok ile karşı karşıya gelecek.

    Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Tarihinde 3. kez Avrupa maçına çıkacak Göz-Göz'de sakat oyuncu bulunmazken son transfer Amir Cakic lisansı yetişmediği için görev alamayacak. Karşılaşmanın biletleri tek maçlık normal bilet 15, VIP 35, iki maçlık normal bilet 20, VIP 50 TL olarak belirlendi.

    Antrenör Adnan Öztürk, pazar günü yine aynı salonda rakipleriyle tur için rövanş mücadelesine çıkacaklarını hatırlatarak, "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Paok iyi bir takım ama taraftar desteği ile iki maçı da kazanıp tur atlayacağız" dedi.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:53
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