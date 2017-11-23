Göztepe hentbolda Avrupa sınavında
Erkekler Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Göztepe, yarın Eurochallenge Cup 3. Tur ilk maçında Yunan temsilcisi Paok ile karşı karşıya gelecek.
Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Tarihinde 3. kez Avrupa maçına çıkacak Göz-Göz'de sakat oyuncu bulunmazken son transfer Amir Cakic lisansı yetişmediği için görev alamayacak. Karşılaşmanın biletleri tek maçlık normal bilet 15, VIP 35, iki maçlık normal bilet 20, VIP 50 TL olarak belirlendi.
Antrenör Adnan Öztürk, pazar günü yine aynı salonda rakipleriyle tur için rövanş mücadelesine çıkacaklarını hatırlatarak, "Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Paok iyi bir takım ama taraftar desteği ile iki maçı da kazanıp tur atlayacağız" dedi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:53
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6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
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Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
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