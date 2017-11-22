 Hentbolda Avrupa sınavı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Hentbolda Avrupa sınavı

    Hentbolda Avrupa sınavı

    Hentbolda Avrupa kupalarında bu hafta 2 Türk takımı sahaya çıkacak.

    VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ne 9. hafta maçlarıyla devam edilecek. D Grubu'nda mücadele eden , 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransız temsilcisi Montpellier ile karşılaşacak. Grupta 7 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekibin maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

    Erkekler Challenge Kupası'nda ise Göztepe, Yunan ekibi PAOK karşısında tur arayacak. Eşleşmedeki iki maç da İzmir'de oynanacak. Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nin ev sahipliğindeki 3. tur mücadelelerinin ilki 24 Kasım Cuma günü saat 20.00'de, rövanşı ise 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:47
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